Йеменские хуситы атаковали судно Pinocchio в Красном море

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Йеменские хуситы атаковали американское коммерческое судно Pinocchio в Красном море. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сариа.

По словам представителя, атака была произведена при помощи нескольких противокорабельных ракет. Сариа подчеркнул, что хуситы зафиксировали точное попадание по судну.

Ранее хуситы заявили, что атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе при помощи 37 беспилотников.

По информации СМИ, спрос на железнодорожные перевозки из Азии в Европу по России увеличился в связи с атаками хуситов в Красном море.

К примеру, международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL сообщила, что заявки на перевозку товаров через территорию России увеличились на 40 процентов с момента, когда контейнеровозы стали менять маршрут на более длинный, который проходит вокруг мыса Доброй Надежды.

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