Три моряка пропали с судна под флагом Барбадоса после атаки у берегов Йемена – СМИ

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Три члена экипажа балкера США под флагом Барбадоса пропали без вести, еще четыре получили ожоги после атаки у берегов Йемена. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в области морских перевозок.

По данным СМИ, судно носит название True Confidence. В настоящий момент все члены экипажа покинули его.

Владелец балкера рассказал агентству, что атакованное в Аденском заливе судно в настоящий момент дрейфует, на его борту вспыхнул пожар. Издание сообщило, что владельцем корабля является греческая компания, не имеющая отношения к Штатам.

Однако до этого специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey информировала, что балкер под флагом Барбадоса принадлежит американской стороне.

Судовладелец уточнил, что не в курсе по поводу состояния 20 членов экипажа и 3 вооруженных охранников. Последние должны были обеспечивать его безопасность.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании ранее сообщил, что нападение на балкер произошло в 11:40 по московскому времени. Инцидент случился в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена. Согласно данным британской стороны, на связь с судном вышли люди, которые представились военнослужащими ВМС Йемена. Последние дали балкеру указание изменить курс.

Накануне вечером стало известно, что хуситы нанесли удары по двум американским эсминцам, находящимся в акватории Красного моря. По словам военного представителя йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, при нападении боевики задействовали противокорабельные ракеты и беспилотники.

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