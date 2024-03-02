Атакованный хуситами британский сухогруз затонул в Красном море

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Британский сухогруз MV Rubymar, который атаковали хуситы 18 февраля, затонул в Красном море. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на йеменское правительство.

По информации правительственной группы, судно затонуло из-за неблагоприятных погодных условий. Как отметил телеканал CBS News, после поражения ракетой сухогруз дрейфовал в северном направлении на протяжении двух недель.

Кризисная группа выразила сожаление на фоне случившегося и добавила, что это может спровоцировать природную катастрофу в Красном море и территориальных водах Йемена.

Ранее британская сторона ввела новые санкции против КСИР (Корпус стражей исламской революции) и йеменских хуситов "Ансар Аллах". В черном списке оказались заместитель командующего КСИР Мухаммад Реза Фаллахзаде, Саид Ахмед Мухаммед аль-Джамаль, предположительно, отвечающий за финансирование хуситов Ираном.

До этого йеменские хуситы выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. В частности, три ракеты были нацелены на сухогруз Star Nasia, принадлежащего Греции, и осуществляющего деятельность под флагом Маршалловых островов.

Первые авиаудары в ходе американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме заявили, что страна продолжит атаковать места нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал себя не исчерпает.



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