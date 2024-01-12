США и Британия наносят авиаудары по объектам хуситов в Йемене – СМИ

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США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения хуситов. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Arabiya.

"Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов", – указано в сообщении.

По данным источников, четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане. Кроме того, удары наносятся по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря.

Сообщается также о взрывах в городах Саада, Ходейда, Таиз и Дхамар.

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщает, что удары по позициям хуситов наносятся с самолетов, кораблей и подлодок. Удары в том числе наносились крылатыми ракетами Tomahawk.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже 130 раз с начала обострения ситуации в регионе. Он также сообщил, что с 19 ноября хуситы совершили 27 нападений на корабли в Красном море.