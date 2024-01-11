МИД РФ заявил о риске перерастания палестинского кризиса в региональный конфликт

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Конфликт между Палестиной и Израилем рискует стать кризисом регионального масштаба, распространившись на Ливан, Сирию, Ирак и страны Красного моря. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

"Существует угроза массового переселения палестинцев из сектора Газа и Западного берега реки Иордан в Египет и Иорданию", – предупредили дипломаты.

В министерстве считают, что Совбез ООН "до сих пор не может выполнить" свой мандат, так как США противодействуют прекращению кровопролития в зоне эскалации. Дипломаты уточнили, что из-за американцев обе принятые резолюции Совбеза не содержат требования о "немедленном и повсеместном" прекращении огня.

Между тем РФ продолжает предпринимать усилия для решения этого ключевого вопроса, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Россия исходит из того, что атака ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года не может использоваться в качестве оправдания для коллективного наказания палестинцев, уточнили свою позицию в МИД.



"За без малого 100 дней кровопролития число погибших и раненых палестинцев в анклаве перевалило за 23 и 59 тысяч человек соответственно, 70% из них – дети и женщины", – напомнили в ведомства.

Кроме того, по данным ООН, масштабы жертв и разрушений могут говорить об использовании Израилем оружия с широким радиусом поражения в густонаселенных зонах, сказали дипломаты.

Тем временем число погибших жителей сектора Газа из-за ударов Израиля составило 23 084 человека. При этом представители ХАМАС ранее подчеркивали, что еще более 7 000 жителей Газы числятся пропавшими без вести, из-за чего общее число жертв, включая Западный берег Иордана, может составлять более 30 тысяч.

При этом глава Минобороны Израиля Йоава Галанта во время встречи с теми, чьих близких ХАМАС взяли в заложники, заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут освобождены.



Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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