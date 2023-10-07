Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции в Газе

Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием "Железные мечи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Официальный представитель Армии обороны Израиля допустил к публикации название операции: "Железные мечи", – отметили в сообщении.

В свою очередь, медики в палестинском анклаве заявили, что в результате атак Израиля по Газе погибли пять человек и еще несколько получили ранения, передает телеканал Al-Arabiya.

В настоящее время израильская армия наносит удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинские радикалы начали операцию на территории Израиля из-за агрессивных действий израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама – мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, а также в его ближайших пригородах утром 7 октября. По словам очевидцев, из сектора Газа в сторону Израиля вылетели десятки ракет.

На фоне массированного ракетного удара со стороны сектора Газа израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". Позже Израиль приступил к нанесению ударов по целям боевиков в секторе Газа.