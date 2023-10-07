07 октября, 10:13Происшествия
Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", – отметили в сообщении.
Военные добавили, что в связи со сложившейся ситуацией было решено перекрыть дороги и объекты, а также перейти на движение по альтернативным маршрутам в районах по периметру забора безопасности вокруг сектора Газа.
По данным телеканала Al-Arabiya со ссылкой представителей палестинского движения ХАМАС, палестинские боевики выпустили по Израилю 5 тысяч ракет. Также телеканал продемонстрировал видео, на котором видны подбитый танк и бронетранспортер армии Израиля.
В ХАМАС заявили, что вооруженные лица, проникшие в Израиль, "захватили в плен несколько израильских военных".
Ранее сообщалось, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, а также в его ближайших пригородах. Также сирены были слышны в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в ряде районов, прилегающих к сектору Газа. В свою очередь, очевидцы заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля вылетели десятки ракет.
Позже израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" на фоне массированного ракетного удара со стороны сектора Газа утром 7 октября.
Читайте также