Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по целям боевиков в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", – отметили в сообщении.

Военные добавили, что в связи со сложившейся ситуацией было решено перекрыть дороги и объекты, а также перейти на движение по альтернативным маршрутам в районах по периметру забора безопасности вокруг сектора Газа.

По данным телеканала Al-Arabiya со ссылкой представителей палестинского движения ХАМАС, палестинские боевики выпустили по Израилю 5 тысяч ракет. Также телеканал продемонстрировал видео, на котором видны подбитый танк и бронетранспортер армии Израиля.

В ХАМАС заявили, что вооруженные лица, проникшие в Израиль, "захватили в плен несколько израильских военных".

Ранее сообщалось, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, а также в его ближайших пригородах. Также сирены были слышны в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в ряде районов, прилегающих к сектору Газа. В свою очередь, очевидцы заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля вылетели десятки ракет.

Позже израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" на фоне массированного ракетного удара со стороны сектора Газа утром 7 октября.