Армия Израиля объявила о состоянии "готовности к войне" на фоне обстрелов из Газы

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Армия Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" на фоне массированного ракетного удара со стороны сектора Газа утром 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне", – отметили в сообщении.

В армейской пресс-службе призвали граждан Израиля в южных и центральных районах оставаться рядом с убежищами. Жителям окрестностей сектора Газа порекомендовали оставаться внутри убежищ.

В настоящее время начальник Генштаба оценивает ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций, добавили в сообщении.

В свою очередь, глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант указал собрать резервистов в армию из-за ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.

Также пресс-служба израильской армии подтвердила, что палестинские радикалы проникли на территорию Израиля 7 октября во время проведения массированного обстрела из сектора Газа.

Ранее сообщалось, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, а также в его ближайших пригородах. Также сирены были слышны в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в ряде районов, прилегающих к сектору Газа. В свою очередь, очевидцы заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля вылетели десятки ракет.