Израиль уже видит у своих границ переданное Украине западное оружие – Нетаньяху

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Западное оружие, поставленное Украине, появляется у израильских границ, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post.

Он выразил опасения, что любые системы, которые Тель-Авив передаст Украине, используют против него же, поскольку они могут попасть в руки Ирана.

"И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах", – сказал премьер.

Еще одной причиной в отказе поставлять Украине оружие Нетаньяху назвал близкую военную границу с Россией. Он напомнил, что израильские пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии.

По словам премьера, перечисленные причины говорят о правильно выбранном Тель-Авивом сбалансированном подходе к конфликту.

Ранее Минобороны Израиля опровергло сообщения о планах передать Украине списанные в резерв танки Merkava. Тем не менее в Израиле отметили, что "несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков Merkava из излишков Армии обороны Израиля". Как уточнили в оборонном ведомстве страны, переговоры пока не привели к соглашению.

В израильских СМИ появились сообщения о намерении Израиля передать устаревшие танки Польше и Украине. Речь шла об отправке 200 танков Merkava второго и третьего поколений, произведенных в 1980-х и 1990-х годах и уже снятых с боевого дежурства. Информацию о ведущихся переговорах затем подтвердил глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас. Он не уточнил, с какими странами ведется обсуждение.

Израиль может начать поставки своих танков Merkava в Европу – СМИ