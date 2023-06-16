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17:05

Политика

Россия обязана бороться с неонацизмом на Украине – Путин

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Россия не забудет, что является наиболее пострадавшей в борьбе с нацизмом, и продолжит бороться с неонацизмом на Украине. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Как с этим (неонацизмом. – Прим. ред.) можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться", – сказал президент.

Глава государства также добавил, что денацификация Украины – одна из ключевых задач России.

Кроме того, Путин ранее заявил, что Украина сделала героями последователей Адольфа Гитлера и возвела их на пьедестал почета. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "прикрывает неонацистов". Друзья-евреи Путина, как сообщил он сам, называют украинского лидера "позором еврейского народа".

В Кремле считают, что Украину нужно зачистить от нацистов

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