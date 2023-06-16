Путин заявил об отсутствии у ВСУ успехов в контрнаступлении

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Украинские войска, несмотря на использование стратегических резервов, не смогли достичь никаких успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

Президент рассказал, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки атак на времевском, запорожском направлениях, а также других участках фронта. В итоге противник уже потерял несколько танков.

"Я думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь", – сказал Путин.

Глава государства указал на большие потери ВСУ. Они, по его словам, превышают российские более чем в 10 раз. Так, с начала контрнаступления ВС РФ подбили уже 186 танков и 418 бронемашин армии Украины.

"Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, на чем они воюют, и все, что используют, – это все извне привносят. Ну, так долго не повоюешь", – продолжил российский лидер.

Говоря о причинах начала спецоперации, он указал на отказ Киева от мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Фактически боевые действия начала Украина, а Россия вмешалась, чтобы их прекратить, подчеркнул президент.

"Если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить (вину. – Прим. ред.), то это попытки сделать это негодными средствами", – добавил Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе попыток наступления сталкиваются с очень жестким сопротивлением со стороны ВС РФ. В качестве одной из проблем он указал господство России в воздухе, в связи с чем в очередной раз призвал Запад передать Украине истребители F-16.



Путин заявил о начале наступления ВСУ