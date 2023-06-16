Рогов заявил, что ВСУ задействовали в контрнаступлении в районе Запорожья 40% резервов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в контрнаступлении на запорожском направлении 40% резервов. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона, порядка 60% боевиков не привлекли к участию в наступательных действиях.

Рогов также предположил, что украинские войска могли атаковать Каховскую ГЭС с целью упростить для себя пересечение Днепра. ВС РФ периодически фиксируют попытки ВСУ высадить десант на контролируемом Россией берегу Херсонской области.

Ранее Владимир Путин заявил, что потери украинской армии в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим. По его словам, число убитых и раненых в структуре потерь украинской армии составляет 50 на 50. В свою очередь, российские войска, отражая атаки противника, теряют в 10 раз меньше, чем военнослужащие Украины.



ВС РФ отразили новые атаки ВСУ на запорожском направлении