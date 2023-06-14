13:30Политика
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро закончится
Фото: kremlin.ru
Конфликт на Украине в скором времени завершится, заявил в эфире телеканала "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут", – сказал он.
Лукашенко добавил, что если страны Запада пересекут красные линии, то "им будет очень больно".
По мнению белорусского президента, украинская сторона несет большие потери, в то время как Россия мобилизовалась и научилась воевать. Этому свидетельствуют многочисленные кадры уничтожения немецких танков Leopard в ходе контрнаступления Украины, подчеркнул Лукашенко.
Лидер Белоруссии отметил, что Владимир Путин не просил Минск присоединиться к спецоперации, но белорусы не позволят стрелять в спину россиянам.
Ранее Лукашенко заявил, что республика вступит в конфликт на Украине в случае агрессии последней. По его словам, у Белоруссии есть все необходимые для этого средства. Он также добавил, что намерен защищать граждан Белоруссии и россиян, находящихся в республике.
Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле
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