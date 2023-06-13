Лукашенко заявил, что не будет колебаться при применении ядерного оружия

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился, что он не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против страны. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", – отметил он.

Вместе с этим белорусский президент добавил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии было сделано для того, "чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

Ранее Владимир Путин заявлял, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется 7–8 июля. В этот период должна завершиться подготовка сооружений.

В конце марта Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам президента РФ, это будет осуществлено без нарушения действующих международных соглашений.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркивал, что размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО) не является шантажом со стороны Москвы. По его словам, он сам потребовал от РФ разместить его.

Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле