Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Фото: Министерство обороны РФ

Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", – рассказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия уже помогла Белоруссии с переоборудованием самолетов и напомнил, что стране передали ракетный комплекс "Искандер". Глава государства уточнил, что оружие будет размещено без нарушения действующих международных обязательств.

Президент сообщил, что на такой шаг Россия пошла после заявления Великобритании о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Он заявил, что Минск давно просил разместить российское ядерное оружие на территории Белоруссии.

"Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делали десятилетиями", – резюмировал глава государства.

Ранее Путин заявил, что снаряды с обедненным ураном, которыми Великобритания планирует снабдить ВСУ, не являются оружием массового поражения. Он отметил, что радиационная пыль, образующаяся при взрыве снарядов, способна нанести вред, что позволяет отнести боеприпасы к опасному оружию.

Лондон заявил о намерении поставить на Украину новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, 21 марта. Помимо поставок снарядов, Украина также получит от Британии танки Challenger 2.

Путин заявил, что РФ есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

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