Фото: kremlin.ru

России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном, которые Украине планирует поставить Великобритания. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил Владимир Путин.

"Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем", – сообщил президент РФ.

При этом, уточнил российский лидер, снаряды, которыми Запад планирует снабдить ВСУ, не являются оружием массового поражения. Однако радиационная пыль, порождаемая при взрыве снарядов, способна нанести вред, что позволяет отнести боеприпасы к опасному оружию.

"Если мы говорим об Украине, те, кто будут применять (снаряды с обедненным ураном. – Прим.ред.) должны понимать... Остатки будут... загрязнять посевные площади", – пояснил Путин.

Частицы пыли окажут вред не только окружающей среде и здоровью военных, но и мирных жителей территорий, где украинская армия намерена применять снаряды, сообщил президент РФ.

О том, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, стало известно 21 марта. Вместе с поставками снарядов Украина получит от Британии танки Challenger 2.

В свою очередь, посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Соединенное Королевство вряд ли откажется от поставок подобных вооружений. По его словам, государство стремится следовать военной практике НАТО, поскольку использовать снаряды с ураном можно не только для "заправки" танков Challenger, но и немецких Leopard.



Путин заявил, что РФ есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

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