Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

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Киев получит от Лондона боеприпасы с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Об этом сообщается на сайте британского парламента.

"Наряду с предоставлением эскадрона <...> боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран", – сказала она.

В свою очередь, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что такие боеприпасы представляют опасность для человека, поскольку они способны заразить территорию и вызывать онкологические заболевания.

"Они заражают местность в том районе, где применяются. Впоследствии те растения, которые прорастают на этой местности и которые человек может употреблять в пищу, несут в себе радиацию. Человек, употребляя в пищу такие продукты, начинает болеть", – цитирует его RT.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решил выделить Киеву очередной пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов. По его словам, Украина получит боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM и другое вооружение.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о незаконности поставок оружия на Украину, в том числе советских и российских систем ПРО. Находящиеся в НАТО системы ПРО регулируются межправительственными соглашениями и контрактами, подчеркнул глава МИД РФ.

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