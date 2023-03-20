США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Фото: ТАСС/AP/Roman Koksarov

США приняли решение о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 350 миллионов долларов. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объемом 350 миллионов долларов", – цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, Киев получит боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое вооружение.

До этого Евросоюз выделил дополнительно 2 миллиарда евро в бюджет Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки вооружения Киеву.

Ранее Сергей Лавров предупредил о незаконности поставок оружия на Украину, в том числе советских и российских систем ПРО. Министр указал, что находящиеся в НАТО системы ПРО регулируются межправительственными соглашениями и контрактами, которые запрещают их отправку в третьи страны.

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