Президент Чехии заявил, что у ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление

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Чешский лидер Петр Павел считает, что у украинских сил есть только одна попытка провести контрнаступление. Об этом пишет Rzeczpospolita.

"У Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления. Поэтому если Украина примет решение на проведение контрнаступления и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее", – объяснил он.

Павел считает, что украинской армии следует провести контрнаступление в течение ближайших месяцев. У ВСУ есть возможность перехватить инициативу только в текущем году, предупредил он. Позже Киеву будет сложно получить помощь западных стран, войска столкнутся с нехваткой ресурсов, а инфраструктура будет разрушена.

Президент Чехии отметил, что американские власти могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году. На фоне этого и европейские страны сократят военную помощь, резюмировал Павел.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Киев планирует активизировать бои в 20-х числах марта. По его словам, Вооруженным силам Украины поступило соответствующее распоряжение.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ возможно через два месяца.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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