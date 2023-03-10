В Киеве заявили, что через два месяца возможно контрнаступление ВСУ

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через два месяца возможно контрнаступление Вооруженных сил Украины, сообщает итальянская газета La Stampa.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров <...> Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", – сказал Подоляк.

По его словам, силы киевского режима уже сосредоточены на контрнаступлении.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что потери Вооруженных сил Украины в Соледаре и Артемовске составили десятки тысяч солдат. ВСУ не способны организовать контратаку ни на одном направлении.

Гагин отметил, что на Запорожском направлении заметны попытки диверсионно-разведывательных групп организовать акции, однако их удается купировать.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сражение за Артемовск стало одним из самых тяжелых для ВСУ. Президент Украины назвал сражение возле населенного пункта болезненным и трудным.

Западные СМИ стали сообщать о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

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