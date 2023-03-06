В ДНР заявили, что в Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

В Артемовске присутствуют около десяти тысяч солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон – это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше", – подчеркнул он в эфире телеканала "Россия 1".

Гагин отметил, что некоторые подразделения ушли из города, однако российская артиллерия пытается достать до них. По его словам, подъезды к городу находятся под контролем ВС РФ, поэтому получение украинскими войсками боеприпасов является трудным.

Представитель ДНР также не исключил попытку прорыва ВСУ в Артемовск. Гагин добавил, что в городе присутствует "практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским".

Ранее СМИ сообщали, что украинские войска понесли большие потери в Артемовске, где располагались несколько лучших подразделений. Также говорилось, что украинцев начали готовить к сдаче города, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не откажется от города.



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