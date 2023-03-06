СМИ сообщили о больших потерях Киева в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Артемовске, где ранее разместили несколько лучших подразделений. Об этом сообщает El País.

"Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад", – указывается в материале.

До этого украинские военные взорвали два больших моста, которые соединяют подъезд из Киева к городу. Позже на месте возвели бетонные сооружения, чтобы переправить местных жителей, о чем свидетельствуют данные волонтеров и представителей эвакуационных организаций.

В материале также сообщается о прибытии в город подкрепления. При этом попасть на его территорию удалось только со второго раза из-за поломки транспорта.

По данным полученного от ВСУ сообщения, дела Киева в Артемовске обстоят тяжело, говорится в материале издания.

Ранее СМИ сообщали, что украинские власти начали готовить бойцов к сдаче Артемовска. Правительство страны признает, что город окружен российскими войсками, в то время как ранее исключало сдачу населенного пункта.



Западные СМИ стали сообщать о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

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