Ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Обстановка вокруг Артемовска спровоцировала разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

По информации газеты, у Зеленского и Залужного принципиально разные взгляды на то, как необходимо действовать в Артемовске. Так, Залужный еще несколько недель назад рекомендовал отступить из города по тактическим соображениям.

Однако в Киеве изданию заявили, что считают верным решение продолжать удерживать Артемовск.

Украинский военный аналитик, пожелавший остаться инкогнито, поделился в беседе с Bild, что украинские солдаты, скорее всего, согласны с позицией Залужного. Так, один из военнослужащих ВСУ заявил изданию о том, что для них станет катастрофой полное окружение Артемовска российскими войсками.

Ранее СМИ сообщали о том, что украинцев начали готовить к сдаче Артемовска, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не откажется от города.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди офицеров ВСУ сообщала, что украинская сторона за последние пару месяцев потеряла под Артемовском ряд самых подготовленных военных подразделений.



Российские силы продолжают проводить окружение Артемовска

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