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Украинская сторона за последние пару месяцев потеряла под Артемовском (украинское название – Бахмут) ряд самых подготовленных военных подразделений. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди офицеров Украины.

"Офицеры в других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы", – заявили авторы материала.

В WSJ добавили, что на защиту Артемовска бросили команды с разным уровнем мотивации и подготовки. Это стало причиной ухудшения взаимодействия обороняющихся, в связи с чем случились потери близлежащих населенных пунктов, заключили аналитики.

Ранее журналист Марк Сантор заявил, что второй приезд украинского генерала Александра Сырского, командующего Восточной группировкой ВСУ, говорит о шатком положении армии Владимира Зеленского в Артемовске.

По мнению обозревателя, военные Украины на данный момент пребывают в зоне риска. После окружения города российскими бойцами перед украинскими солдатами останутся лишь два варианта: погибнуть или сдаться.

Российские силы продолжают проводить окружение Артемовска

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