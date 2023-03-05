18:19Политика
ВСУ потеряли под Артемовском ряд подготовленных военных подразделений – СМИ
Фото: AP Photo/Libkos
Украинская сторона за последние пару месяцев потеряла под Артемовском (украинское название – Бахмут) ряд самых подготовленных военных подразделений. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди офицеров Украины.
"Офицеры в других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы", – заявили авторы материала.
В WSJ добавили, что на защиту Артемовска бросили команды с разным уровнем мотивации и подготовки. Это стало причиной ухудшения взаимодействия обороняющихся, в связи с чем случились потери близлежащих населенных пунктов, заключили аналитики.
Ранее журналист Марк Сантор заявил, что второй приезд украинского генерала Александра Сырского, командующего Восточной группировкой ВСУ, говорит о шатком положении армии Владимира Зеленского в Артемовске.
По мнению обозревателя, военные Украины на данный момент пребывают в зоне риска. После окружения города российскими бойцами перед украинскими солдатами останутся лишь два варианта: погибнуть или сдаться.
Российские силы продолжают проводить окружение Артемовска
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