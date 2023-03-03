03 марта, 22:17Политика
Экс-разведчик назвал вероятным мятеж ВСУ против Зеленского
Фото: ТАСС/Edgar Gutierrez/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинские военнослужащие могут выступить против президента страны Владимира Зеленского из-за военных неудач, передает РИА Новости.
"Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей", – высказался экс-военный.
По мнению Риттера, снарядов украинской армии хватит до лета, а после этого пополнить запасы будет негде, поскольку страны НАТО не смогут продолжить поставки.
Бывший разведчик отмечает, что Зеленскому уже посылали сигналы о том, что Украина должна начать переговоры с Россией до того, как западная поддержка иссякнет. Вместе с тем эксперт считает, что "Украина уже проиграла".
Накануне обозреватель Джек Бакби предположил, что у украинского президента Владимира Зеленского возник конфликт с генералом Эдуардом Москалевым, который был командующим операцией объединенных сил в Донбассе. Военный был снят с должности в конце февраля.
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