Экс-разведчик назвал вероятным мятеж ВСУ против Зеленского

Фото: ТАСС/Edgar Gutierrez/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинские военнослужащие могут выступить против президента страны Владимира Зеленского из-за военных неудач, передает РИА Новости.

"Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей", – высказался экс-военный.

По мнению Риттера, снарядов украинской армии хватит до лета, а после этого пополнить запасы будет негде, поскольку страны НАТО не смогут продолжить поставки.

Бывший разведчик отмечает, что Зеленскому уже посылали сигналы о том, что Украина должна начать переговоры с Россией до того, как западная поддержка иссякнет. Вместе с тем эксперт считает, что "Украина уже проиграла".

Накануне обозреватель Джек Бакби предположил, что у украинского президента Владимира Зеленского возник конфликт с генералом Эдуардом Москалевым, который был командующим операцией объединенных сил в Донбассе. Военный был снят с должности в конце февраля.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!