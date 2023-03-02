Пользователи Twitter осудили Зеленского за его угрозы в адрес американцев

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Украинского лидера Владимира Зеленского осудили за его угрозы в адрес американцев. Соответствующее мнение высказали пользователи Twitter.

Ранее президент Украины заявил, что граждане США должны будут отправлять своих детей участвовать в боевых действиях, если Киев "не выдержит" и Россия "придет в страны НАТО".

Слова Зеленского говорят о том, что он отчаянно пытается ухватиться за соломинку, написал один из пользователей.

"Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить", – подчеркнули в комментариях.

В еще одном сообщении Зеленскому напомнили о том, что Украина не является членом Североатлантического альянса.

"Кому он угрожает? Он получает сотни миллиардов от США. Требует еще больше и смеет угрожать", – высказался другой пользователь.

В комментариях также призвали стороны возобновить переговоры. НАТО – это посредник, Альянс не должен поставлять оружие, резюмировали в сообщении.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон отметил, что Зеленский стал инструментом полного уничтожения, а не героем.

Он раскритиковал визит американского лидера Джо Байдена в Киев. Карлсон не оценил действия президента США по отношению к противостоянию на Украине. Телеведущий также осудил Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения своих политических желаний.



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