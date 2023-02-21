11:11Политика
Американский телеведущий назвал Зеленского темной силой
Фото: AP/ТАСС/Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский стал инструментом полного уничтожения, а не героем. Таким мнением поделился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Он раскритиковал визит американского лидера Джо Байдена в Киев. Карлсон не оценил действия президента США по отношению к противостоянию на Украине, которые стали решением для укрепления партнерства РФ и КНР. Телеведущий также раскритиковал Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения своих политических желаний.
"Сам Зеленский – это очень темная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно. Безошибочно. Кто может этого не увидеть? Этот человек – разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников", – заявил Карлсон.
Телеведущий добавил, что Байден посетил Киев, чтобы пропагандировать еще одну мировую войну.
Ранее сообщалось, что американский лидер встретился с Зеленским в украинской столице. Во время мероприятия Байден объявил о выделении Украине военной помощи еще на 500 миллионов долларов. По словам президента США, в новый пакет поддержки включат реактивную систему залпового огня HIMARS.
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
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