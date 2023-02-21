Американский телеведущий назвал Зеленского темной силой

Фото: AP/ТАСС/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский стал инструментом полного уничтожения, а не героем. Таким мнением поделился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он раскритиковал визит американского лидера Джо Байдена в Киев. Карлсон не оценил действия президента США по отношению к противостоянию на Украине, которые стали решением для укрепления партнерства РФ и КНР. Телеведущий также раскритиковал Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения своих политических желаний.

"Сам Зеленский – это очень темная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно. Безошибочно. Кто может этого не увидеть? Этот человек – разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников", – заявил Карлсон.

Телеведущий добавил, что Байден посетил Киев, чтобы пропагандировать еще одну мировую войну.

Ранее сообщалось, что американский лидер встретился с Зеленским в украинской столице. Во время мероприятия Байден объявил о выделении Украине военной помощи еще на 500 миллионов долларов. По словам президента США, в новый пакет поддержки включат реактивную систему залпового огня HIMARS.

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!