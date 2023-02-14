Одержимость Вашингтона Украиной ставит под угрозу США и их союзников – СМИ

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Одержимость Соединенных Штатов Украиной ставит под угрозу как США, так и их союзников. Таким мнением поделился обозреватель Эл Биненфелд в своей статье для издания The American Thinker.

Как отмечает Биненфелд, американский лидер Джо Байден совершает большую ошибку, поставляя Украине немалый объем военной помощи. Тем самым Вашингтон истощает свои запасы оружия настолько быстро, что Штаты рискуют полностью утратить способность защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности.

"Неужели Украина теперь стала более ценным союзником, чем страны с сильными экономиками?" – отметил обозреватель.

Биненфелд также подчеркнул, что из-за действий администрации Байдена ресурсы США стали ограничены, в связи с чем Вашингтону приходится очень тщательно выбирать "друзей".

Ранее СМИ сообщали о том, что администрация президента Соединенных Штатов работает над одобрением бюджетной помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов.

По информации журналистов, США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе. Кроме того, примерно в те же сроки Вашингтон введет новые антироссийские санкции.

До этого Байден назвал спецоперацию на Украине "испытанием на века" для США. Помимо прочего, американский лидер заявил, что высокая инфляция во всем мире произошла из-за пандемии коронавируса и спецоперации России. По его мнению, СВО "нарушила поставки энергоносителей и продовольствия, заблокировала все это зерно на Украине".



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