Байден назвал спецоперацию на Украине "испытанием на века" для США

Фото: AP/TASS/Matt Rourke

Спецоперация России на Украине стала "испытанием на века" для США и всего мира. С таким заявлением выступил президент США Джозеф Байден в ежегодном обращении к конгрессу.

"(Она стала. – Прим. ред.) испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Байден снова пообещал поддерживать Киев "сколько потребуется". Он также заявил, что США едины в поддержке Украины.

Помимо прочего, Байден в своем обращении заявил, что высокая инфляция во всем мире произошла из-за пандемии коронавируса и спецоперации России. По его мнению, СВО "нарушила поставки энергоносителей и продовольствия, заблокировала все это зерно на Украине".

Президент США также добавил, что Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной военной операции России.

Ранее Байден заявил, что США не станут отправлять Украине истребители F-16. При этом до этого в Пентагоне не отрицали возможность поставок истребителей Киеву.

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