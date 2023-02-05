Экс-разведчик США заявил, что Вашингтон начал готовиться к поражению Украины

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Власти Соединенных Штатов знают о неизбежном поражении Украины и уже начали подготовку к этому внутри страны. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам экс-разведчика, российские солдаты в данный момент находятся в процессе строительства мощного ударного кулака, которому Украина не сможет ничего противопоставить.

Риттер добавил, что американский лидер Джо Байден в курсе, что после поражения украинской стороны его администрации придется ответить на вопрос, как Россия победила в этом конфликте.

Кроме того, Риттер поделился, что не понимает, как можно отправлять военную технику ВСУ, зная о том, что их победа невозможна.

Ранее экс-разведчик США заявил, решение руководства РФ о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Киева резко подорвало власть президента Украины Владимира Зеленского.

Также, по его словам, подобное стратегическое решение привело к уменьшению поддержки Зеленского и обвалу украинской экономики. Риттер добавил, что хозяйственная отрасль Киева продолжает держаться только за счет финансовой помощи США в виде десятков миллиардов долларов.

В феврале Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер уточнил, что в рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.

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