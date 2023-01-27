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Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что решение руководства РФ о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Киева резко подорвало власть президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.

Также, по его словам, подобное стратегическое решение привело к уменьшению поддержки Зеленского и обвалу украинской экономики. Риттер добавил, что хозяйственная отрасль Киева продолжает держаться только за счет финансовой помощи США в виде десятков миллиардов долларов.

Экс-разведчик отметил, что снижение рейтинга лидера Украины повлекло за собой многочисленные интриги и борьбу за власть в киевском руководстве.

Ранее Скотт Риттер заявлял, что мир должен благодарить Путина за его реакцию на провокации. Тогда он сообщил, что стратегия России – это взвешенная реакция на действия Вашингтона и союзников.

Кроме того, бывший разведчик США отметил, что, подписав распоряжение о выходе из соглашений Совета Европы, Путин сделал Россию суверенным и независимым от диктата Запада государством.

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