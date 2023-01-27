Российские БМПТ "Терминатор" уничтожили опорные пункты ВСУ в ЛНР

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР, нанеся по ним удары из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что украинских бойцов в окопе обнаружил боевой расчет БПЛА Западного военного округа, после чего координаты передали "Терминатору".

По словам командира с позывным Морячок, "работа будет производится с того же места, где работал танк, после чего будет заходить пехота".

Ранее российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Опорный пункт был поражен с расстояния в шесть километров.

В четверг, 26 января, Минобороны России сообщило о том, что ВКС РФ уничтожили два самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике. Один из самолетов российские войска сбили в районе населенного пункта Андреевка, а второй – в районе населенного пункта Угледар.

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