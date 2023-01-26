ВС РФ взяли под контроль трассу, ведущую из Покровска в Угледар – советник главы ДНР

Фото: ТАСС/Рубцов Андрей

Вооруженные силы РФ продвигаются на угледарском направлении, трасса Покровск – Угледар уже перешла под их контроль. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Сейчас взята на контроль трасса из Покровска на Угледар", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Гагина, российские военные занимают новые позиции на подступах к городу. Он отметил, что ВСУ попытались отбросить российские подразделения, применив авиацию, однако это не принесло результатов.

"Ничего у них не вышло, они при этом теряли технику и людей", – заявил Гагин.

Он пояснил, что в настоящее время под Угледаром и на его окраинах идут ожесточенные бои. По словам советника, ситуация осложнена наличием в городе разветвленной системы подземных коммуникаций.

"Там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно так же примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре", – уточнил он.

Гагин добавил, что остающиеся в городе разрозненные подразделения ВСУ действуют хаотично, поскольку не имеют коммуникации.

"Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там – это отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий", – заключил он.

Утром 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, российские войска сковывают силы противника, а артиллерия пресекает попытки контратак.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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