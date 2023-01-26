Российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, тем самым российские войска сковывают силы противника. Бои с ВСУ продолжаются.

"Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", – пояснил Кимаковский.

Он добавил, что сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи, подобно тому, как это было в районе Соледара и в настоящее время делается в районе Артемовска.

Кимаковский заметил, что эта тактика себя оправдывает.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии группой под контроль села Клещеевки в районе Артемовска.

Немецкая разведка позже отметила, что ВСУ несут большие потери в боях в районе Артемовска. В Германии считают, что потеря контроля украинской армией значительно изменит ход боевых действий.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в город. Он добавил, что в самом Артемовске все еще идут тяжелые бои – противник сопротивляется и перебрасывает туда дополнительные резервы и технику.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.



Пушилин заявил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску

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