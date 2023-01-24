Песков не исключил, что Киев может совершить покушение на Пригожина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что украинские спецслужбы могут совершить попытку покушения на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Украина имеет отношение ко множеству покушений и "чудовищному убийству".

"Давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство (журналистки Дарьи. – Прим. ред.) Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", – сказал Песков.

Тем не менее, по его словам, вопрос о возможных планах Украины и ЦРУ в отношении Пригожина лучше адресовать российским спецслужбам.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о решении американского правительства признать военную компанию преступной организацией. Он заявил о планах властей ввести против "Вагнера" новые санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Соединенных Штатов квалифицировать ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию. Он отметил, что это не приведет к каким-либо последствиям для российской стороны.



США квалифицируют ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию

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