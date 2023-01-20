В США назвали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

США решили квалифицировать ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

"Министерство финансов квалифицирует "Вагнер" как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками", – заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Официальный Вашингтон также заявил о дополнительных санкциях в отношении частной военной компании и системы ее поддержки на нескольких континентах. Об ограничениях будет объявлено на предстоящей неделе.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" не входит в состав Вооруженных сил РФ. В Минобороны подчеркнули, что не отвечают за людей, которые заключили контракт с данной группой.

Первая группа бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" завершила полугодовой контракт в зоне СВО

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