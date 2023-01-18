Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов сообщил, что ЧВК "Вагнер" не является частью ВС России

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" не входит в состав Вооруженных сил РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Он подчеркнул, что в декабре 2022 года ему поступили обращения от россиян о том, что их родственники, которые ранее заключили контракт с ЧВК "Вагнер", перестали выходить на связь.

Депутат отметил, что в ЧВК ему никакой информации предоставлено не было. В результате Ступин направил запрос в Минобороны, на который ответил Герасимов.

"Суть ответа: ЧВК "Вагнер" не входит в состав ВС РФ, за людей, заключивших контракт с ЧВК "Вагнер", Минобороны не отвечает", – говорится в сообщении.

Ступин обратил внимание на то, что некоторые граждане попадают в подобный "правовой вакуум" и их близким становится трудно добыть какие-либо сведения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о противостоянии между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" представляют собой продукт информационных манипуляций. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "все воюют за Родину". Он рекомендовал относиться к этому как к общему делу.

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