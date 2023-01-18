ВС РФ освободили населенный пункт Соль в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Соль в ДНР, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, освобождение населенного пункта Соль на донецком направлении произошло добровольцами штурмовых отрядов. При этом осуществлялась поддержка оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетными войсками и артиллерией Южного военного округа.

Конашенков отметил, что за сутки ВС РФ ликвидировали около 90 украинских солдат. Кроме этого, уничтожили 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б" и реактивную систему залпового огня "Град".

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль бойцами ЧВК "Вагнер" железнодорожной станции Соль в районе Соледара.

Также Пушилин сообщил о взятии под контроль вооруженными силами России поселка Верхнее Водяное рядом с Донецком. Он заявил, что в самые ближайшие можно будет увидеть освобождение новых населенных пунктов.

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