Фото: телеграм-канал "Военкор Ярем"

Железнодорожная станция Соль в районе Соледара взята под контроль бойцами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Станция Соль уже тоже находится под контролем (военных ЧВК "Вагнер". – Прим. ред.)", – сообщил Пушилин.

Помимо этого, врио ДНР рассказал об успешном выполнении задач СВО российскими войсками в Марьинке. По его словам, в ближайшее время ВС РФ возьмут город пол полный контроль.

12 января Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Соледара. В военном ведомстве уточнили, что поставленной цели удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника ракетными, артиллерийскими и авиационными средствами вооружений.

Позже освобождение города ВС РФ подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР. О точности данных в штабе сообщили 17 января.



Взятие Соледара имеет важное значение – Минобороны РФ

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