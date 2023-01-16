Украинский генерал Кривонос рассказал, чем опасна потеря Артемовска для ВСУ

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Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос рассказал об опасностях потери Артемовска и Соледара, передает РИА Новости.

По его словам, это может создать российским ВС условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе.

"Если мы потеряем Бахмут (Артемовск. – Прим. ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на славянском и запорожском направлениях. Это может создавать определенные предусловия", – отметил он.

Кривонос подчеркнул, что Вооруженные силы Украины могут оказаться в окружении при наступлении войск РФ на харьковском участке со стороны Донбасса в направлении Павлограда.

Ранее стало известно, что два батальона Вооруженных сил Украины бросили позиции в Артемовске и Соледаре в связи с нехваткой боеприпасов. Эти сведения подтвердил командир танка 24-й танковой механизированной бригады ВСУ с позывным Бурштин. По его словам, за две недели его рота сократилась с шести боеспособных танков до одного.

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