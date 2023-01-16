Песков назвал спекуляцией сообщения о противостоянии Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер"

Фото: Минобороны РФ

Сообщения о противостоянии между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" представляют собой продукт информационных манипуляций. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Что касается всех конфликтов, то, как всегда это бывает, – это главным образом продукция информационных манипуляций и так далее, которые ладно иногда устраивают наши информационные противники, но иногда сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "все воюют за Родину". Он рекомендовал относиться к этому как к общему делу. Песков также выразил мнение, что государство обязано знать о своих героях. Представитель Кремля указал, что такие есть и в Вооруженных силах России, и в ЧВК "Вагнер".

Ранее поступила информация, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал основатель организации Евгений Пригожин. В Минобороны РФ же заявили, что Соледар взяли общими силами ЧВК и ВС РФ.

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