Жители освобожденных городов ДНР сами примут решение об их переименовании – Пушилин

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жители освобожденных в рамках спецоперации территорий сами примут решение о переименовании населенных пунктов. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Так Пушилин ответил на предложение переименовать Бахмут в Артемовск. По его словам, граждане получат такую возможность после создания органов местного самоуправления.

"В марте 2022 года был издан указ, по которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года. Захотят их жители переименовать – обязательно предоставим такую возможность", – указал Пушилин.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР.

До этого экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявили, что Владимир Путин не сможет допустить потери присоединенных территорий. По их мнению, он якобы намерен сделать их плацдармами для наступления на Запад. Политики полагают, что Путин проявит терпение, чтобы добиться всех поставленных целей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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