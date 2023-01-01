Новые российские регионы полностью перешли с гривны на рубли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР с 1 января 2023 года полностью перешли на российскую валюту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра по тарифам Запорожской области Андрея Кочетова.

"В Запорожской области в новом году в соответствии с федеральным законодательством будет ходить только российский рубль. Жители региона, у которых осталась украинская гривна, могут обменять ее на рубли в работающих в области банках", – сказал чиновник.

Аналогичные правила начали применяться и в других трех регионах. При этом в ЛНР и ДНР украинская валюта перестала ходить еще несколько лет назад, до вхождения в состав России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс интеграции новых регионов в РФ идет полным ходом. По его словам, наиболее важным сейчас является обеспечение безопасности людей, которые проживают на этих территориях.



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