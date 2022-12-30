Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Новую конституцию приняли в ДНР на заседании парламента 30 декабря. Проект поддержали 76 местных парламентариев.

Врио главы ДНР Денис Пушилин выступил с речью перед началом голосования.

"Мы являемся участникам исторического события. <…> Основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей <…> Воспитания патриотизма и гражданственности. Мы боремся за право жить по законам справедливости и совести", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, в пятницу Народный совет ЛНР тоже утвердил новую конституцию.

Ранее председатель парламента ДНР Владимир Бидевка говорил, что новую конституцию республики планируется принять до конца 2022 года.

Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись с 23 по 27 сентября. Жители регионов поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале.

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