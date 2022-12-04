Парламент ДНР может принять новую Конституцию республики до конца года

Фото: ТАСС/Eduard Korniyenko

Народный совет (парламент) ДНР запланировал принять новую Конституцию республики до конца 2022 года. Информацией об этом поделился его председатель Владимир Бидевка.

"Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации", – цитирует его Донецкое агентство новостей.

По словам Бидевки, мероприятия по подготовке документа находятся на финальной стадии. На данный момент проходят последние согласования инициативы.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

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