Захарова прокомментировала слова генсека ООН об аннексии новых регионов РФ

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который назвал прошедшие в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумы аннексией, в очередной раз подтвердили ангажированный и беспринципный подход секретариата к ситуации на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее мнению, такой подход секретариата нужно менять, так как он не красит организацию и ее руководителя. Она добавила, что у генсека не может быть самостоятельной позиции, тем более по территориальным вопросам.

"Парадоксально, но, опираясь на неконсенсусные решения Генассамблеи, представители Секретариата забывают о единогласно принятых документах Совета безопасности. Таким в свое время была резолюция СБ 2202, утвердившая Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", – сказала Захарова.

Она добавила, что на протяжении семи лет Киев открыто попирал положения этого документа и заявлял о его ничтожности. Однако, отметила Захарова, никакого осуждения со стороны ООН не было. На основе этого представитель МИД РФ сделала вывод, что секретариат осознанно выборочно применяет решения государств-членов.

Захарова напомнила, что при заявлениях о сохранении территориальной целостности Украины политики опираются на Декларацию о дружественных отношениях и сотрудничестве между государствами 1970 года. Она также пояснила, что по документу этот принцип применяется лишь к тем государствам, где "правительства представляют без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".

"Очевидно, что киевские власти к таковым не относятся. Более того, "каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и независимость". Думаю, в этом контексте о семилетних обстрелах Донбасса напоминать не стоит", – указала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что никаких поворотов в риторике представителей секретариата нет, они лишь подшлифовали "русофобские заявления самых оголтелых сторонников Киева".

Ранее Гутерриш заявил, что вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы. По его словам, любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права. Гутерриш отметил особую ответственность России как постоянного члена Совбеза ООН за соблюдение устава организации.



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