Небензя заявил, что процесс с референдумами может пойти дальше

Фото: ТАСС/AP/Seth Wenig
Процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе ООН.
"Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов", – отметил он.
Постпред также призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".
Небензя отметил, что простые граждане желают мира, однако подобный сценарий не входит в планы британской и американской сторон, которые зарабатывают на чужом горе.
"Иначе бы они не одернули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости", – сказал постпред.
Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.
В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились
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