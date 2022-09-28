Премьер Канады сообщил о санкциях против РФ из-за референдумов в Донбассе

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Канада намерена ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с проведением референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это ответом на эскалацию. Он подчеркнул, что санкции будут введены против лиц и организаций, которые причастны к попытке подорвать основы суверенитета Украины.

Политик добавил, что страна не признает результаты референдумов.

Ранее стало известно, что власти Великобритании внесли в санкционный список по России 92 новые позиции в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вхождению в состав РФ.

Ограничения затронули 33 физических лица, причастных к проведению голосования, а также 23 членов совета директоров Газпромбанка, 16 – Сбербанка, 10 – Совкомбанка.

Накануне зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова объявила, что референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях официально состоялись.

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