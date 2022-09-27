ОП РФ констатировала, что референдумы о вхождении в состав РФ состоялись

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись. Об этом заявила зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.

"Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из республик и областей", – передает РИА Новости ее слова.

Булгакова рассказала, что Координационный совет контролировал процедуру голосования на территории Московского региона.

"Важно подчеркнуть, что каждый участник мог выразить свое волеизъявление", – резюмировала она.

Ранее стали известны предварительные итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отмечалось, что международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в проведении референдумов, кроме угроз и обстрелов со стороны Украины.

Голосование уже завершилось в Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях. Некоторые избирательные участки в Донецкой Народной Республике продолжат работать до 20:00.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.



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