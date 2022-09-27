Появились промежуточные результаты голосования на референдумах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Стали известны предварительные итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет ТАСС.

Голосование уже завершилось в Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Результаты голосования с участков на территории РФ следующие:

присоединение ДНР к России по итогам обработки более 22,48% протоколов поддержали 98,35%;

присоединение ЛНР к России по итогам обработки 21,11% протоколов поддержали 97,83%;

вхождение Запорожской области в состав РФ по итогам обработки 60% протоколов поддержали 97,75%;

вхождение Херсонской области в состав РФ по итогам обработки 61% протоколов поддержали 96,44%.

Отмечается, что к подсчету голосов уже приступили в Херсоне и закрывшихся участках в ДНР. Остальные избирательные участки в Донецкой Народной Республике продолжат работать до 20:00.

Появилась информация о явке избирателей и результатах с мест проведения референдумов:

по результатам подсчета 11,62% голосов в Херсонской области за вхождение в состав РФ высказались 87,42%;

по итогам обработки 3% протоколов в Запорожской области 92,04% проголосовали за вхождение региона в состав РФ;

в ЛНР явка, по данным местной Центральной избирательной комиссии, составила 92,6%.

В Запорожской области первые результаты планируют озвучить в 20:00–21:00 по московскому времени, итоговые станут известны утром 28 сентября.

Международные наблюдатели из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Сербии, Мозамбика, Франции, Центрально-Африканской Республики не зафиксировали нарушений в проведении референдумов, кроме угроз и обстрелов со стороны Украины.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

Сенатор Сергей Цеков заявил, что в России может появиться новый федеральный округ, в состав которого войдут республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области, а также, возможно, Крым.



Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав РФ уже организовано

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